سياحة

"السياحة": ضبط أكثر من 7 آلاف مخالفة بعد تنفيذ 45 ألف زيارة رقابية

قالت إنه تم معالجة أكثر من 19 ألف شكوى
"السياحة": ضبط أكثر من 7 آلاف مخالفة بعد تنفيذ 45 ألف زيارة رقابية
خالد خليل
خالد خليل

كشفت وزارة السياحة عن تنفيذ 45.44 ألف زيارة رقابية نتج عنها ضبط أكثر من 7.5 آلاف مخالفة، وعالجت 19.54 ألف شكوى.

وأكدت وزارة السياحة، عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، على وجوب التزام مزاولي الأنشطة السياحية بالأنظمة واللوائح، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وكانت وزارة السياحة أتاحت التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج وأيضاً للحاصلين على تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن، وللمقيمين بشكل دائم في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

وزارة السياحة
التأشيرة السياحية
الأنشطة السياحية

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