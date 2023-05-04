العلي: قفزة في أرقام زوار المملكة خلال عام 2022 وتوقعات بتخطي مستهدفات 2030

كما أوضح العلي أن منظمة السياحة العالمية وضعت السعودية في المرتبة الأولى بـ 18 مليون سائح والإمارات في المرتبة الثانية بـ 15 مليون سائح والمغرب في المرتبة الثالثة بـ 11 مليون سائح احتل المغرب المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر زيارة في عام 2022 بـ 11 مليون سائح، ليحتل مرتبة جيدة في مقياس منظمة السياحة العالمية لعام 2022 لأدائه القائم على الإيرادات، مع زيادة بنسبة 6 في المائة في الإيرادات المتعلقة بالسياحة مقارنة بعام 2019 ليحتل المرتبة العشرة الأولى على مستوى العالم. فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى بـ 18 مليون سائح، والإمارات في المرتبة الثانية بنحو 15 مليون سائح. تعكس هذه الأرقام الأرباع الثلاثة الأولى من العام.