العلي: قفزة في أرقام زوار المملكة خلال عام 2022 وتوقعات بتخطي مستهدفات 2030

على هامش سوق السفر، انطلقت القمة السنوية للاستثمار السياحي الدولي في الشرق الأوسط، وناقشت القمة العلاقة الوثيقة بين الاستدامة والاستثمار في مشروعات السفر والسياحة وسلطت الجلسة الضوء على الفرص المتزايدة للمرأة في صناعة السياحة في المنطقة.
وأكد عمر العلي الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية أن المملكة العربية السعودية تشهد نموًا مذهلاً تتصدر به دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط حيث سجلت المملكة وصول 93.5 مليون زيارة في عام 2022.
ولفت العلي إلى أن المملكة تشهد تسارعًا ليس فقط في زيادة عدد الفنادق والغرف فحسب ولكن من الوجهات الكاملة والمعدة لاستقبال السائحين والزوار.
كما أوضح العلي أن منظمة السياحة العالمية وضعت السعودية في المرتبة الأولى بـ 18 مليون سائح والإمارات في المرتبة الثانية بـ 15 مليون سائح والمغرب في المرتبة الثالثة بـ 11 مليون سائح احتل المغرب المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر زيارة في عام 2022 بـ 11 مليون سائح، ليحتل مرتبة جيدة في مقياس منظمة السياحة العالمية لعام 2022 لأدائه القائم على الإيرادات، مع زيادة بنسبة 6 في المائة في الإيرادات المتعلقة بالسياحة مقارنة بعام 2019 ليحتل المرتبة العشرة الأولى على مستوى العالم. فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى بـ 18 مليون سائح، والإمارات في المرتبة الثانية بنحو 15 مليون سائح. تعكس هذه الأرقام الأرباع الثلاثة الأولى من العام.