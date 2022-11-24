السعودية أول دولة خليجية تترأس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

وبهذه المناسبة، قال وزير السياحة أحمد الخطيب الذي سيمثل السعودية في منصب رئاسة المجلس: "تتشرف المملكة العربية السعودية بانتخابها رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية. إننا نؤمن بأهمية دور المنظمة ورسالتها، ونسعى إلى التعاون مع جميع الدول لتطوير قطاع السياحة العالمي. ولطالما كانت المملكة شريكًا مهمًا لمنظمة السياحة العالمية من خلال إطلاق المبادرات ودعم الأفكار الجديدة وافتتاح أول مكتب إقليمي للمنظمة في السعودية لتعزيز أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها".