"أرض ترويك".. روزنامة ضخمة من الفعاليات الترفيهية والبرامج الثقافية لموسم الدرعية

وسيتضمن موسم الدرعية كذلك تفعيل العديد من الأنشطة في موقع التراث العالمي لليونسكو "حي الطريف التاريخي"، مهد الدولة السعودية، والاستمتاع باكتشاف واحد من أقدم التجمعات السكنية المثيرة للإعجاب من الناحية المعمارية على مستوى العالم، المبنية من الطوب على الطراز النجدي المميز، إضافة الى فعاليات "ليالي الدرعية" التي تقدم تجربة فريدة من نوعها في الدرعية التاريخية، بموقع خلاب يمزج الماضي بالمستقبل، وتقدم باقة من التجارب الاستثنائية بين الطرب والموسيقى والفنون والطهي والتسوق.