تقدم عماني وتراجع أعداد السعوديين إلى دبي.. والإنجليز يقتربون من المركز الثالث

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي اقترب عدد الزوار الدوليين في النصف الأول من عام 2022 من مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19" مع استقبال دبي لحوالي 8.36 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، ما يمثل إنجازًا مهمًا في ظل تأثير التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم وغيرها من عوامل الاقتصاد الكلي التي أثرت على الاقتصاد والسياحة بشكل عام.