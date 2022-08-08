تقدم عماني وتراجع أعداد السعوديين إلى دبي.. والإنجليز يقتربون من المركز الثالث

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين للنصف الأول من 2022، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 7.12 مليون زائر دولي بين شهري يناير ويونيو 2022، مقارنة مع 2.52 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة تتجاوز 183%.
وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي اقترب عدد الزوار الدوليين في النصف الأول من عام 2022 من مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19" مع استقبال دبي لحوالي 8.36 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، ما يمثل إنجازًا مهمًا في ظل تأثير التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم وغيرها من عوامل الاقتصاد الكلي التي أثرت على الاقتصاد والسياحة بشكل عام.
وبلغ متوسّط نسبة الإشغال الفندقي 74% خلال الفترة ما بين يناير ويونيو، وهو ما يعدّ واحدًا من أعلى معدلات الإشغال في العالم بزيادةٍ بلغت 12%عن الفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجّلت فيها 62% بتراجع طفيف عن نسبة 76% المسجلة في النصف الأول من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.
وسجلت زيادةً في سعة الغرف الفندقية بنسبة تفوق 19%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، ما يؤكد أهمية المعدلات المُسجلة هذا العام.
وقد بلغ عدد الغرف الفندقية حتى نهاية شهر يونيو 2022 حوالي 140,778 غرفة فندقية توزعت على 773 منشأةً فندقية مقارنة مع 118,345 غرفة في 714 منشأة في الفترة ذاتها من عام 2019، وتجاوز إجمالي عدد الفنادق في النصف الأول من 2022 معدلاته للفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 8%، وهو ما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين بقطاع السياحة في دبي.
وتراجع أعداد السعوديين إلى دبي، حيث وصلت الأعداد إلى نصف مليون زائر بعد ما كانت تلامس المليون وأكثر في عام 2019 و2020 قبل الجائحة وتراجع أعداد السعوديين من المركز الثاني إلى الثالث، واقتربت أعداد الإنجليز من نصف المليون زائر، وتقلص الفارق إلى أقل من 40 ألف زائر.
وجاء ترتيب الزوار إلى دبي كالتالي: الهند 858 ألف زائر، سلطنة عمان 787 ألف زائر، السعودية 543 ألف زائر، إنجلترا 506 آلاف زائر، روسيا 309 آلاف زائر، الولايات المتحدة 262 ألف زائر، فرنسا 219 ألف زائر، ألمانيا 215 ألف، باكستان 193 ألف زائر، إيران 165 ألف زائر.