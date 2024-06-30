سعودي يتعرَّض للسرقة في "بودابست".. ويحكي لـ"سبق" تفاصيل لحظات الرعب التي عاشها مع زوجته على القطار

وتابع "الفايز": "اطمأننت على زوجتي، وذهبت لدورة المياه، وعدت خلال دقيقتين لأجد زوجتي مضطربة، فقلت لها: (إيش فيه)؟ فقالت: (دخل هنا 3 رجال ضخام الأجسام، وفتح أحدهم خريطة بودابست، وكانت كبيرة، واقترب وسألني، ولم أجاوبه، وطالبته بالابتعاد، وفي اللحظة نفسها علا صوت الرجلَين الآخرَين اللذين كانا معه، وكأنهما يتعاركان، ونظرت إليهما، وفي هذه اللحظة بدأ يتراجع الرجل الذي يحمل الخريطة، وتراجع معه الاثنان الآخران، وفي لمح البصر اختفوا".