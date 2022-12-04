انطلاق "ويز أير" من جدة إلى 7 دول أوروبية والأسعار 299 ريالًا.. هنا التفاصيل

يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة وبرنامج الربط الجوي دشنت وجهات شركة "ويز أير" الجديدة التي تنطلق برحلات من عدد من العواصم والمدن الأوروبية إلى الوجهات الرئيسة بالمملكة من 20 وجهة جديدة منها: بوخارست، وبودابست، وكاتانيا، ولارنكا، وميلانو، ونابولي، وروما، وتيرانا، وفارنا، والبندقية، وفيينا، إلى كل من: الرياض، وجدة، والدمام.