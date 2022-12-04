انطلاق "ويز أير" من جدة إلى 7 دول أوروبية والأسعار 299 ريالًا.. هنا التفاصيل

أعلنت شركة طيران "ويز أير" الأوروبية المتخصصة في الرحلات الاقتصادية عن تسيير رحلاتها المباشرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بداية من 3 ديسمبر 2022، وستنطلق الرحلات من الصالة الشمالية إلى 7 وجهات دولية حول العالم، وبأسعار تبدأ من 79 دولارًا أي ما يقارب 299 ريالًا سعوديًا للاتجاه الواحد.
وكان طيران "ويز أير" بدأ عملياته التشغيلية في المملكة في سبتمبر الماضي، وتتيح رحلات "ويز أير" أكثر من مليون مقعد بسعر مخفض، وتنطلق لعدة وجهات؛ منها بوخارست، وبودابست، وكاتانيا، والرتكا، وميلانو، ونابولي، وروما، وتيرانا، وقارنا، والبندقية، وفيينا.
يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة وبرنامج الربط الجوي دشنت وجهات شركة "ويز أير" الجديدة التي تنطلق برحلات من عدد من العواصم والمدن الأوروبية إلى الوجهات الرئيسة بالمملكة من 20 وجهة جديدة منها: بوخارست، وبودابست، وكاتانيا، ولارنكا، وميلانو، ونابولي، وروما، وتيرانا، وفارنا، والبندقية، وفيينا، إلى كل من: الرياض، وجدة، والدمام.