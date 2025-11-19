السياح السعوديون ضمن أهم الأسواق النشطة للسفر إلى أمريكا.. وهذه أعدادهم

كشفت بيانات مكتب السفر والسياحة الوطني الأميركي (NTTO) أن الولايات المتحدة استقبلت خلال عام 2024 نحو 72.39 مليون زائر دولي، بزيادة 9.1% مقارنة بعام 2023، ليقترب قطاع السياحة الأميركي من مستويات ما قبل الجائحة.
وحتى اللحظة، لا يوجد رقم دقيق لعدد السعوديين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال عام 2025، إلا أن بيانات NTTO المتعلقة بحصة السوق تُظهر أن نسبة القادمين من السعودية تتراوح عادة بين 0.3% و0.5% من إجمالي الزوار الدوليين، مما يُقدَّر عدد المسافرين القادمين من المملكة إلى الولايات المتحدة في 2024 بما بين 220 ألفًا و360 ألف مسافر، مع توقعات بارتفاعها في 2025 مع ازدياد الطلب على السفر والدراسة والعلاج.
وبحسب توقعات NTTO، قد يصل إجمالي عدد الزوار الدوليين إلى الولايات المتحدة في عام 2025 إلى 77.1 مليون زائر، ما يعني نموًا إضافيًا في مختلف الأسواق، ومنها السوق السعودية التي تُعد ضمن الأسواق التي تشهد نموًا مستمرًا في السنوات الأخيرة.
كشفت بيانات NTTO أن قائمة أكبر الأسواق الدولية الأكثر زيارة لأمريكا في 2024 جاءت على النحو التالي:
كندا: نحو 20.24 مليون زائر
المكسيك: نحو 16.99 مليون زائر
المملكة المتحدة: 4.04 ملايين زائر
الهند: 2.19 مليون زائر
ألمانيا: 1.99 مليون زائر
البرازيل: 1.91 مليون زائر
اليابان: 1.84 مليون زائر
فرنسا: 1.71 مليون زائر
كوريا الجنوبية: 1.70 مليون زائر
الصين: 1.63 مليون زائر
وتعكس هذه القائمة سيطرة الأسواق القريبة من الولايات المتحدة، وتحديدًا كندا والمكسيك، على الجزء الأكبر من حركة السفر، بينما تواصل أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا نموها التدريجي مع تحسّن ظروف السفر عالميًا.