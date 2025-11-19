السياح السعوديون ضمن أهم الأسواق النشطة للسفر إلى أمريكا.. وهذه أعدادهم

وحتى اللحظة، لا يوجد رقم دقيق لعدد السعوديين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال عام 2025، إلا أن بيانات NTTO المتعلقة بحصة السوق تُظهر أن نسبة القادمين من السعودية تتراوح عادة بين 0.3% و0.5% من إجمالي الزوار الدوليين، مما يُقدَّر عدد المسافرين القادمين من المملكة إلى الولايات المتحدة في 2024 بما بين 220 ألفًا و360 ألف مسافر، مع توقعات بارتفاعها في 2025 مع ازدياد الطلب على السفر والدراسة والعلاج.