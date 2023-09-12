في أسبوع واحد.. حجوزات الفنادق في السعودية تتجاوز 237 مليون ريال

وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.340.000 بقيمة 322.535.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 180.000 بقيمة 274.830.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.194.000 بقيمة 221.109.000 ريال،