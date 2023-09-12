في أسبوع واحد.. حجوزات الفنادق في السعودية تتجاوز 237 مليون ريال

كشف تقرير البنك المركزي السعودي "ساما"، عن زيادة إنفاق سكان المملكة أكثر من 13.2 مليار ريال عبر نقاط البيع خلال أسبوع مضى من الفترة 3 إلى 9 سبتمبر 2023.
وذكر التقرير أنه تم إنفاق 237 مليون ريال على حجز الفنادق في ربوع المملكة ومع 628 ألف عملية دفع نقدي وبإجمالي 180 مليون عملية بقيمة 11 مليار ريال 180.155.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.982.000 بقيمة 601.913.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.340.000 بقيمة 322.535.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 180.000 بقيمة 274.830.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.194.000 بقيمة 221.109.000 ريال،
وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 14.110.000 بقيمة 774.976.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.847.000 بقيمة 775.907.000 ريال.
وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.048.000 بقيمة 279.767.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 628.000 بقيمة 237.942.000 ريال.