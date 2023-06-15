باريس تستعد لمشاهدة "الرياض 2030" بحفل يحاكي القدرات السعودية في تنظيم "إكسبو الدولي"

ويستهدف الحدث العالمي في الرياض تجاوز الأرقام المسجلة في عدد الزوار من خلال استهداف 40 مليون زيارة إلى المعرض، علماً بأن تسجيل أكثر من 30-40 مليون زيارة للموقع سيكون إنجازاً غير مسبوق في الشرق الأوسط، حيث استطاع إكسبو 2020 دبي جذب 24 مليون زيارة على مدى ستة أشهر.