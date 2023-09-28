"المنظمة العربية للسياحة" تطالب وزير الثقافة والسياحة التركي بمعالجة حوادث السائحين العرب

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أن المنظمة قامت فور حدوث الاعتداءات على السياح برصد هذه الحوادث ومتابعتها وكلفت مسؤوليها لالتقاء وزير الثقافة والسياحة التركي على هامش احتفالية يوم السياحة العالمي بالرياض، وطرحت مجموعة من الاستفسارات على الوزير التركي، ووقفت على الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية تجاه الاعتداءات التي يتعرض لها السائح العربي والخليجي في تركيا خلال قضائه رحلته السياحية.