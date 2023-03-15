"السياحة" تطلق حملتها التوعوية "تفرق" قبل انتهاء مهلة المواءمة الخاصة باللوائح

وتشتمل اللوائح الصادرة عن الوزارة على الأنظمة الخاصة بمرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، والاستشارات السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والأنشطة التجريبية، والتفتيش على الأنشطة السياحية، ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة، ولائحة الوجهات السياحية. وتتضمَّن اللوائح الجديدة الأنشطة والفئات والأنواع المختلفة كافة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات في القطاع السياحي.