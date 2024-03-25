جوهرة في تاج البحر الأحمر.. "نجومة" محمية الريتز-كارلتون تعد الزوار بتجربة ساحرة

أعلنت "نجومة"، الدرّة الجديدة من محميات الريتز-كارلتون، استعدادها لاستقبال حجوزات ضيوفها الكرام قبيل افتتاحها المرتقب مع حلول فصل الربيع.
وتستعد محمية نجومة، لاستقبال ضيوفها الأعزاء ابتداءً من مايو 2024، تشكّل هذه الدرّة الجديدة من محميات الريتز-كارلتون جزءًا من مشروع البحر الأحمر، وهو المشروع السياحي الترميمي الفاخر الواقع على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.
وتعدّ نجومة أول منشأة تابعة لهذه العلامة الراقية تفتح أبوابها في الشرق الأوسط، لتنضمّ إلى محفظة نادرة تضم ستة منشآت حصرية فقط حول العالم.
وتطلّ نجومة كالجوهرة في تاج البحر الأحمر، المُحاط برابع أكبر نُظم للشعاب المرجانية في العالم، والذي يمتد على مساحة تزيد على 28,000 كيلومتر مربع مع أرخبيل يضم أكثر من 90 جزيرة بكر، وبراكين خامدة، وكثبان رملية شاسعة، وأودية جبلية خلابة، ومواقع تراثية عريقة تزخر بالحكايات والعراقة.
وفي رحاب هذا العالم الساحر، تنتظر نجومة ضيوفها لتأخذَهم في رحلة فريدة، تنقلهم إلى عوالم آسرة تتمحور حول الروابط الإنسانية، وتعرّفهم بعناصر من ثقافة وتراث وبيئة هذه المنطقة المميزة.
وتنتظر النزلاء تجربة ترفيهية شخصية للغاية، حيث تندمج الخدمة الاستثنائية والأصيلة بالجمال الطبيعي الخلاب والتصميم الأصيل المستوحى من روح المكان، لتخلق لحظات لا تنسى.
وتكمن هذه الواحة الساحرة في قلب البحر الأحمر، ضمن عقد جزر "الحفرة الزرقاء"، ولا سبيل للوصول إلى هذا الملاذ الفريد إلا عبر رحلات بحرية خاصة أو رحلات جوية على متن طائرات مائية قادمة من مطار البحر الأحمر الدولي الجديد، مما يضفي عليه طابعًا من الخصوصية والعزلة.
وعلى شواطئ نجومة البيضاء الناعمة، ومتربعة فوق صفحات مياهها الزرقاء الصافية، تمتد فلل المحمية التي يتراوح تصميمها من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف، محاكية بهيكلها وتصاميمها الداخلية جمالَ محيطها الطبيعي الساحر فتشبه صدفات بحرية جميلة تزينها لمسات من الفنون والحرف المحلية، وألوان وملامس ومواد بناء مستوحاة من كنوز الطبيعة نفسها.
وصممت كل من الفلل الـ 63 لتقديم مستوى مرتفع من الخصوصية، وتتميز كل منها بنوافذ بانورامية، ومساحات معيشة مفتوحة على الهواء الطلق، ومسبح يطل على البحر، وتلسكوب لاستكشاف السماء المرصعة بالنجوم في المملكة العربية السعودية.
وتقدّم نجومة لنزلائها تجارب طعام عصرية وفريدة من نوعها في أربع مطاعم متخصصة، يحمل كل واحد منها لمسته الخاصة. فمنها ما يقدم عشاء رومنسي تحت نجوم السماء على ضفاف الشاطئ الخلاب، وأخرى ترحب باللقاءات اجتماعية التي تستلهم من التقاليد السعودية العريقة والجلسات العائلية المنزلية.
ويتسنى للضيوف تذوق أجود ما اصطاده صيادو المنطقة من كنوز البحر الطازجة يوميًا، مع الاستماع إلى الحكايات الشائقة الكامنة وراء المشروبات المستوحاة من علم الفلك وأساطيره.
وتزخر محمية نجومة بالعديد من المرافق الترفيهية والخدمات الاستثنائية، بدءاً من سبا "نيراح" الأنيق، ومركز اللياقة البدنية، وصولاً إلى المسابح، ونادي الأطفال.
وتُتيح المحميّة للنزلاء فرصة الاستمتاع بتشكيلة واسعة من خيارات الترفيه والتسلية، منها بيت التُراث، وأنشطة الرياضات المائية المتنوعة، ومركز الغوص الشيق.