جوهرة في تاج البحر الأحمر.. "نجومة" محمية الريتز-كارلتون تعد الزوار بتجربة ساحرة

وتكمن هذه الواحة الساحرة في قلب البحر الأحمر، ضمن عقد جزر "الحفرة الزرقاء"، ولا سبيل للوصول إلى هذا الملاذ الفريد إلا عبر رحلات بحرية خاصة أو رحلات جوية على متن طائرات مائية قادمة من مطار البحر الأحمر الدولي الجديد، مما يضفي عليه طابعًا من الخصوصية والعزلة.