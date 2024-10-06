مسؤول الفورسيزونز بالقاهرة: الدخان المتصاعد في مبنى مجاور ولا علاقة للفندق به ولا إصابات أو تلفيات

نشرت وسائل الإعلام المصرية تصاعد أدخنة، بسبب حريق من داخل فندق الفور سيزونز القاهرة، الفاخر والشهير الذي يقع على نهر النيل مباشرة، وتواصت "سبق" بأحد المسؤولين في الفندق، حيث نفى "شريف عثمان"، مدير التسويق حدوث حريق بالفندق أو بغرف النزلاء، وقال إن ما حدث هو تصاعد أدخنة من صالة الجيم التابعة لمول تجاري مجاور في المبنى المقابل للفندق، ولا علاقة له بالفندق وغرف النزلاء، وتمت السيطرة على الدخان المتصاعد خلال 7 دقائق في غرفة ساونا فيبر جيم في المول التجاري المجاور للفندق، وقامت الحماية المدنية المصرية بتبريد مكان الحريق حوالي الساعة ١١:٢٠، ولا يوجد إصابات، والتلفيات في غرفة الساونا فقط، ولا يوجد أي تلفيات أو أضرار أخرى.
ويقع فندق فورسيزونز القاهرة "الفرست مول" على مسافة 20 كم عن مطار القاهرة الدولي، يتميز "الفورسيزونز الفرست مول" بالتطور والأناقة والفخامة أمام نهر النيل، ويتوسط الفندق الفاخر أهم مواقع القاهرة الحديثة والقديمة على حد سواء، ويضم فندق الفورسيزونز القاهرة 212 غرفة فاخرة وواسعة، و50 جناحاً فخماً مخصصاً لإقامة تزخر بأصالة الضيافة المصرية العريقة.