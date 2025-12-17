بالصور.. 10 فعاليات لا تُنسى تجعل من بودابست "لؤلؤة الدانوب" خيار السعوديين الأفضل في 2026

تواصل العاصمة الهنغارية بودابست ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الأوروبية الجاذبة للسائح السعودي، مع استعدادات مكثفة لاستقبال موسم سياحي واعد خلال عام 2026، مدعومة بتنوع كبير في الفعاليات والتجارب التي تجمع بين التاريخ العريق، والاستجمام، والترفيه، والخدمات السياحية الراقية.
وتُعرف بودابست بلقب «لؤلؤة الدانوب» بفضل موقعها الفريد على ضفتي النهر، حيث يلتقي شطر بودا التاريخي بقلاعه وتلاله، مع بيست النابض بالحياة بشوارعه الواسعة ومراكزه الثقافية والتجارية، ما يجعلها مدينة متكاملة تلبي تطلعات العائلات والشباب من الزوار السعوديين.
وأكد محمد سويلم، مدير إدارة مبيعات الخليج والشرق الأوسط لشركة فوغ فنشرز هوسبيتالتي لإدارة الوجهات السياحية، أن السوق السعودي يشهد اهتمامًا متزايدًا ببودابست، قائلاً:
"السائح السعودي يبحث عن تجربة متكاملة تجمع الخصوصية والفخامة وتنوع الأنشطة، وبودابست تقدم ذلك بوضوح، خصوصًا مع تطور البنية السياحية ووجود برامج مصممة خصيصًا للزائر الخليجي".
من جانبه، أوضح سيمون ناجي، مدير تطوير المشاريع في هيئة السياحة الهنغارية، أن عام 2026 سيكون محطة مهمة لتعزيز الحضور السياحي الخليجي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توسيع الشراكات مع شركات السياحة السعودية، وأضاف:
"ننظر إلى السوق السعودي كشريك استراتيجي، ونعمل على تقديم بودابست كوجهة متعددة المواسم، غنية بالتجارب العائلية والعلاجية والثقافية".
وفي السياق ذاته، قال شاهر حجازي، مدير السياحة في الشركة العربية لخدمات المسافرين، إن بودابست باتت خيارًا مفضلاً ضمن برامج السفر الأوروبية للسعوديين، موضحًا:
"نلاحظ إقبالًا متزايدًا من العائلات السعودية على بودابست، لما تتمتع به من أمان، وسهولة تنقل، وأسعار مناسبة مقارنة بمدن أوروبية أخرى، إلى جانب تنوع الأنشطة التي تناسب جميع الأعمار".
بدوره، أشار محمد علي، مدير قطاع الشركات والمجموعات في شركة سكاي وينجز للسياحة، إلى أن المدينة أصبحت وجهة مثالية لرحلات المجموعات، قائلاً:
"بودابست تمتلك مقومات قوية لبرامج المجموعات والرحلات المنظمة، سواء للشركات أو العائلات الكبيرة، مع توفر فنادق مميزة وخيارات ترفيه وثقافة تضيف قيمة حقيقية للرحلة".
من جهته، أكد داوود الجميل، مدير حجوزات الداوود للسياحة، أن الطلب على بودابست مرشح للارتفاع خلال العامين المقبلين، وأضاف:
"نلمس اهتمامًا واضحًا من السعوديين بوجهات أوروبا الوسطى، وبودابست تتصدر هذه الوجهات بفضل تنوعها وسهولة دمجها مع مدن أوروبية مجاورة ضمن برنامج واحد".
10 فعاليات وتجارب لا تُنسى للسائح السعودي في بودابست:
الرحلات النهرية في نهر الدانوب لمشاهدة المعالم التاريخية ليلًا ونهارًا.
زيارة قلعة بودا المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.
الاسترخاء في الحمامات الحرارية الشهيرة مثل سيشيني وجيليرت.
التسوق في شارع فاسي أوتسا وأسواق وسط المدينة.
جولة داخل مبنى البرلمان الهنغاري أحد أجمل المباني البرلمانية في أوروبا.
تجربة المطاعم الحلال والعربية المتزايدة في المدينة.
رحلات اليوم الواحد إلى بحيرة بالاتون والمناطق الطبيعية المحيطة بها.
حضور عروض الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية في دار الأوبرا الوطنية.
زيارة المقاهي التاريخية مثل مقهى نيويورك الشهير.
الجولات الخاصة مع مرشدين ناطقين بالعربية للتعرف على تاريخ وثقافة المدينة.
ومع هذا الزخم من الاستعدادات والتجارب، تبرز بودابست في 2026 كوجهة أوروبية واعدة على خريطة السياحة السعودية، مقدمة مزيجًا متوازنًا من الفخامة، والهدوء، والعمق الثقافي، في قلب أوروبا الوسطى.