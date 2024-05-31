بالصور.. موطن الجبال الأوروبية "زيرمات" طبيعة خلابة تحبس الأنفاس

تعد سويسرا واحدة من أجمل الوجهات السياحية الملائمة لعشاق الطبيعة والمناظر الخلابة، إذ تمتلك تضاريس جبلية ومروجًا وبحيرات تحبس الأنفاس بجمالها وتبث الاسترخاء والراحة في النفس.
وتضم سويسرا مدنًا غاية في الروعة، وتجمع بين جمال الطبيعة وأصول الضيافة الفاخرة والمميزة.
زيرمات واحدة من القرى الأكثر جاذبية في العالم بفضل الجمال المذهل للطبيعة الجبلية التي تنعم بها، فهي توصف بأنها عاصمة التزلج في العالم والمغامرة والتشويق خاصة في جبالها التي تغطيها الثلوج شتاءً والمراعي الخضراء صيفاً.
وتقع القرية في جنوب سويسرا على الحدود مع إيطاليا في كانتون فالي بين جبال الألب محاطة بالعديد من القمم الجبلية وجبل ماترهورن الشهير.
وتعتبر زيرمات أيقونة السياحة السويسرية الساحرة، وهي وجهة مفضلة للمسافرين الباحثين عن الطبيعة والاسترخاء والتسوق والفنادق والمطاعم الراقية بعيدًا عن ضوضاء السيارات، حيث طورت زيرمات مفهوم السياحة المستدامة بمنع دخول السيارات التي تعمل على أي نوع من المحروقات حفاظً على نقاء هوائها.
إن أفضل وسيلة لاستكشاف زيرمات هي المشي بين شوارعها الفاتنة المزدانة بالأزهار أو التنقل بالميكروباص الكهربائي، أو العربات الجبلية. خلال فصل الصيف يجعل مناخ زيرمات الدافئ وأشعة الشمس المشرقة، منها مقصدًا رائعاً للاستجمام وممارسة الرياضة في الهواء الطلق. وفيما يلي أشهر الأماكن السياحية:
وتمتلك زيرمات أكبر قصر جليدي في العالم بتصميمه الرائع المتوهج، حيث يحتوي على منحوتات ومعلومات حول الكتل الجليدية، ويقع على ارتفاع 3820 مترًا فوق سطح البحر، والذي يجعل منه أعلى قصر جليدي طبيعي في العالم على جبل كلين ماترهورن.
ويستخدم الزوار المصعد على مسافة 15 مترًا تحت سطح الجبل للدخول إلى القصر، تحت الثلوج توجد عدة أنفاق من الجليد تتلألأ ببلورات الثلج البيضاء والتماثيل الجليدية المذهلة التي تأخذ الزائرين إلى عالم القصص الخيالية للجليد.
يعد جسر شارلز كونين أطول جسر معلق للمشاة في سويسرا وثالث أطول جسر معلق في العالم، حيث يربط بين مدينة زيرمات وماترهورن على مسافة تقدر بـ 494 متراً وبارتفاع 85 مترًا فوق سطح الأرض عند أعلى نقطة له، ويمكن المشاة ومتسلقي الجبال من عبور الجسر مشياً على الأقدام والتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة لجبال الألب السويسرية.
يعد الجزء القديم من قرية زيرمات والمعروف باسم هينتيردورف، والتي تعني باللغة الألمانية القرية الخلفية، أيقونة ساحرة للاكتشاف. تعادل متعة التجول وسط جمال الأزقة الضيفة، وتمثل رحلة إلى ماضي الزمن الجميل، حيث تشكل الشاليهات ذات شرفات من أخشاب الصنوبر والمخازن والإسطبلات التي بنيت بين القرنين السادس عشر والثامن عشر وحدة متناغمة وكأنها بطاقة بريدية سويسرية. وقد تم تشييد مباني القرية من خشب الصنوبر المحلي الكثيف بشكل خاص مع أسطح من الألواح الحجرية لتحمل وزن الثلج، وهذا ما يجعل القرية واحدة من الأماكن القليلة، حيث يمكنك رؤية مثل هذه المجموعة من المباني القديمة المحفوظة جيدًا.
وتعد بحيرة ليسي من الأماكن التي تمنح المسافرين صفاء الذهن والهدوء بعيداً عن ضجيج المدينة، وتوفر مناخًا جيدًا لمشاركة الأحاديث بين أفراد العائلة، وقضاء أجمل اللحظات وصنع الذكريات وممارسة بعض من الأنشطة الترفيهية كالسباحة أو تناول وجبة شواء في أجواء مميزة على ضفاف البحيرة. كما أن البحيرة توفر الفرصة لمحبي الحياة البرية لاستكشاف سحر الطبيعة والاستمتاع بمشاهدة السناجب البرية في محطات خاصة لذلك.