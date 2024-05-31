بالصور.. موطن الجبال الأوروبية "زيرمات" طبيعة خلابة تحبس الأنفاس

يعد الجزء القديم من قرية زيرمات والمعروف باسم هينتيردورف، والتي تعني باللغة الألمانية القرية الخلفية، أيقونة ساحرة للاكتشاف. تعادل متعة التجول وسط جمال الأزقة الضيفة، وتمثل رحلة إلى ماضي الزمن الجميل، حيث تشكل الشاليهات ذات شرفات من أخشاب الصنوبر والمخازن والإسطبلات التي بنيت بين القرنين السادس عشر والثامن عشر وحدة متناغمة وكأنها بطاقة بريدية سويسرية. وقد تم تشييد مباني القرية من خشب الصنوبر المحلي الكثيف بشكل خاص مع أسطح من الألواح الحجرية لتحمل وزن الثلج، وهذا ما يجعل القرية واحدة من الأماكن القليلة، حيث يمكنك رؤية مثل هذه المجموعة من المباني القديمة المحفوظة جيدًا.