ألمانيا تسجّل زيادة 15% في عدد السياح القادمين من الخليج

وأظهرت البيانات زيادة ملحوظة في عدد ليالي المبيت التي قضاها السياح من دول الخليج في ألمانيا خلال عام 2023، وشهد الربع الرابع ذات العام نشاطاً متزايداً، حيث تمّت استعادة 97.44% من مستويات النشاط السياحي قبل الجائحة.