ألمانيا تسجّل زيادة 15% في عدد السياح القادمين من الخليج

أعلن المكتب الوطني الألماني للسياحة، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 15% في عام 2023، مقارنة بعام 2022.
وأظهرت البيانات زيادة ملحوظة في عدد ليالي المبيت التي قضاها السياح من دول الخليج في ألمانيا خلال عام 2023، وشهد الربع الرابع ذات العام نشاطاً متزايداً، حيث تمّت استعادة 97.44% من مستويات النشاط السياحي قبل الجائحة.
ويتوقع أن تسهم بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، التي ستُقام في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل، في رفع أعداد الزوّار من الخليج، حيث سيُقام أكثر من 300 فعّالية ثقافية مصاحبة للبطولة.