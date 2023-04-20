بالصور.. الوجهات السويسرية تتصدر أوروبا في السياحة العائلية المستدامة للخليجيين

هذا هو ماترهورن ولكن أيضاً أكثر من ذلك بكثير. تجارب عند سفح الجبل المغطى بالجليد، وعلى مروج جبلية خضراء وبجوار بحيرة جبلية هادئة هل ستكون جولة جبلية لا تنسى أمام أعلى وأجمل الجبال في جبال الألب.