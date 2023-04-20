بالصور.. الوجهات السويسرية تتصدر أوروبا في السياحة العائلية المستدامة للخليجيين

أعلن موقع يوجوف نتائج استطلاعه السنوي الذي سلّط الضوء في تقريره على تصنيفات الوجهات والعلامات التجارية للسفر والسياحة لعام 2022 وجاءت سويسرا باعتبارها الوجهة الخارجية الأولى للخليجيين المتميزة بالسياحة العائلية المستدامة.
وتعد سويسرا بلداً صغيراً، لكنها تشكل ساحة كبيرة للعائلات فالجبال الضخمة والأخاديد العميقة والمروج الخضراء الزاهية والغابات الغامضة والشلالات المتدفقة وآلاف البحيرات تنتظر الاستكشاف.
لوسيرن هي جوهر سويسرا لأنها تتضمن كل مزايا البلد المدينة و البحيرة والجبال وتعتبر المنطقة المحيطة بمدينة لوسيرن ساحرة تماماً ومنطقة بحيرة لوسيرن ومناظرها الجبلية والبحيرة الفريدة خيارات لا تعد ولا تحصى للرحلات الصيفية والشتوية للعائلات.
بصفتها وجهة عائلية معتمدة تعتبر كران مونتانا مكاناً مثالياً مع العديد من الأنشطة والترفيه والألعاب والمرح .
في منطقة إنترلاكن للعطلات، تكتشف العائلات مجموعة واسعة من العروض الفريدة والأنشطة المثيرة المليئة بالأدرينالين والعجائب الطبيعية.
غريندلفالد قرية إيغر وفينغن ومورن كلاهما قرى خالية من السيارات لاوتربرونن وادي الشلالات الـ72، وهاسليتال الجمال المجهول هذه بعض أكثر قرى الجبال سحراً في سويسرا .
قد يكون كانتون فو صغيراً ولكنه يبدو وكأنه ملعب عملاق للعائلات، في الواقع يعد كانتون فو مليئاً بالمغامرات في الجبال الضخمة والمروج الخضراء الزاهية والغابات الغامضة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تنتظر أن يتم اكتشافها. فقد صُممت هذه المنطقة خصيصاً لتجارب العائلة.
هذا هو ماترهورن ولكن أيضاً أكثر من ذلك بكثير. تجارب عند سفح الجبل المغطى بالجليد، وعلى مروج جبلية خضراء وبجوار بحيرة جبلية هادئة هل ستكون جولة جبلية لا تنسى أمام أعلى وأجمل الجبال في جبال الألب.
بفضل بنيتها التحتية الممتازة وسهولة الوصول إلى كل شيء تعتبر أكبر مدينة في سويسرا وجهة سفر مثالية للعائلات تقدم زيورخ مجموعة واسعة من التجارب الثقافية والأنشطة الخارجية. سواء كان حديقة حيوانات زيورخ التي تضم أكثر من 4000 حيوان أو متحف فيفا الأصلي فإن زيورخ لديها كل شيء .