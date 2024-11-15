انضمام قلاع أبو نقطة في طبب التاريخية إلى أفضل القرى السياحية لعام 2024

وتقع بلدة طبب على بُعد ٢٥ كيلومتراً شمال غرب مدينة أبها، على ارتفاع قرابة ٢٤٠٠ متر فوق سطح البحر. تضم المنطقة أكثر من ١٥٠ قرية وتتخللها أودية شهيرة، مثل وادي طبب، والمغوث، وضبوعي، كما تشتهر بخصوبتها وزراعة محاصيل موسمية متنوّعة، كما تقف طبب شاهدة على تاريخٍ عريقٍ يمتد لقرون عديدة، وتضم طبب معالم أثرية أخرى، مثل الحصون والقصور التي توزعت في قرى مثل "الحضن" و"زينة" و"الغال"، وما زالت هذه المعالم الأثرية تجذب الزوّار، وتؤكّد عراقة التراث والتاريخ في المنطقة، وتعد قلاع أبو نقطة وطبب التاريخية من أهم الوجهات السياحية والثقافية في المملكة، وتمثل رمزاً للحضارة والإرث العريق في منطقة عسير.