بأرقام غير مسبوقة السعوديون يعودون لصدارة زوار دبي بـ1.9 مليون خلال 2024

حققت السياحة الخليجية إلى دولة الإمارات خلال عام 2024 قفزة نوعية، حيث سجّلت المملكة العربية السعودية الصدارة الخليجية من حيث أعداد الزوار، بواقع 1.9 مليون زائر، وهو ما يمثل 58% من إجمالي السياح الخليجيين، بحسب ما أكده عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام).