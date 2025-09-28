بأرقام غير مسبوقة السعوديون يعودون لصدارة زوار دبي بـ1.9 مليون خلال 2024

حققت السياحة الخليجية إلى دولة الإمارات خلال عام 2024 قفزة نوعية، حيث سجّلت المملكة العربية السعودية الصدارة الخليجية من حيث أعداد الزوار، بواقع 1.9 مليون زائر، وهو ما يمثل 58% من إجمالي السياح الخليجيين، بحسب ما أكده عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وأوضح المري أن إجمالي عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإمارات بلغ 3.3 مليون زائر خلال العام، ما نسبته 11% من إجمالي نزلاء الفنادق، مشيرًا إلى أن السوق السعودي يواصل أداءه المحوري في دعم القطاع السياحي الإماراتي، بفضل القرب الجغرافي والعلاقات الأسرية والفعاليات المتنوعة.
وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بعدد 777 ألف زائر، تلتها الكويت بـ381 ألف زائر، ثم البحرين بـ123 ألفًا، وقطر بـ93 ألف زائر.
وأشار المري إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح استراتيجية الإمارات في استقطاب السياح، عبر تطوير البنية التحتية السياحية وتنويع الخدمات واستضافة الفعاليات الدولية، إلى جانب حملات الترويج المكثفة داخل دول الخليج.
وأضاف أن الإمارات تضع السياحة في صلب استراتيجيتها التنموية، باعتبارها محركًا اقتصاديًا رئيسيًا، وتسعى من خلال المشاريع الترفيهية والابتكار إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مفضلة.
ويعكس هذا الأداء المتقدم عودة السعوديين بقوة إلى واجهة السياحة في دبي، مع توقعات بمزيد من الزخم في عام 2025، مدفوعًا بجاذبية السوق الإماراتي وسهولة الوصول من مختلف مدن المملكة.