"درب عجلان" من "راعي الغنم" إلى ممشى جبلي عالمي.. شاهد التفاصيل

حبا الله المملكة بالكثير من الوجهات السياحية والكنوز الطبيعية التي لا حصر لها؛ ومنها الطرق والوديان الجبلية التي تُذهل كل من يسلكها، ومنها "درب عجلان" بمحافظة الحريق بمنطقة الرياض؛ وتحديدًا في قرية "نعام"، ويقال إن درب عجلان سُمي بهذا الاسم نسبة لرجل بدوي كان يرعى أغنامًا لسكان الوادي والقرية، وبدأ بتسوية الطريق ثم بدأ يذهب بالأغنام معه، وبعد ذلك تكاتف بعض أهالي "نعام" وعملوا على تمهيده وتوسعته حتى أصبح بهذا الشكل.