"درب عجلان" من "راعي الغنم" إلى ممشى جبلي عالمي.. شاهد التفاصيل

حبا الله المملكة بالكثير من الوجهات السياحية والكنوز الطبيعية التي لا حصر لها؛ ومنها الطرق والوديان الجبلية التي تُذهل كل من يسلكها، ومنها "درب عجلان" بمحافظة الحريق بمنطقة الرياض؛ وتحديدًا في قرية "نعام"، ويقال إن درب عجلان سُمي بهذا الاسم نسبة لرجل بدوي كان يرعى أغنامًا لسكان الوادي والقرية، وبدأ بتسوية الطريق ثم بدأ يذهب بالأغنام معه، وبعد ذلك تكاتف بعض أهالي "نعام" وعملوا على تمهيده وتوسعته حتى أصبح بهذا الشكل.
ومع مرور الزمن تَحَوّل درب عجلان إلى طريق يسلكه أهالي قرية "نعام" في سفرهم.
وقامت بلدية الحريق بالتعاون مع الجمعيات المهتمة برياضة الهايكنج (ممارسة رياضة المشي في الطبيعة)، بفتح الطريق الذي يبلغ طول مساره 2500 متر بعرض يصل إلى مترين وارتفاع 100 متر، ووضع حواجز حجرية جانبية وممرات في أعلى الجبل وفي أسفله؛ حتى يكون هناك بداية ونهاية للمسار وتهيئة مواقف السيارات، وتركيب لوحات إرشادية، وتوفير وسائل السلامة وبناء جسر مشاة، وتُعَد إعادة تشغيل "درب عجلان" إضافةً سياحية للمنطقة التي تزخر بالعديد من المواقع الأثرية والتراثية والسياحية.