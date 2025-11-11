المفوض الأوروبي للنقل والسياحة: الاتحاد الأوروبي يعزز شراكته مع السعودية في مجالي السياحة والتنمية المستدامة

أكد أبوستولوس تزيتسيكوستاس، مفوض النقل والسياحة المستدامة في المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يستثمر بقوة في شراكته المتنامية مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الرياض أصبحت لاعبًا محوريًا في صياغة مستقبل الاقتصاد والسياحة العالميين.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "رياح التجارة وتدفقات السفر: نظام اقتصادي جديد" ضمن فعاليات منتدى تورايز 2025، اليوم الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 11 نوفمبر 2025م، الذي تنظمه وزارة السياحة السعودية في العاصمة الرياض بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار من مختلف دول العالم. ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال تزيتسيكوستاس: "الاتحاد الأوروبي يولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون مع المملكة في مجالات السياحة المستدامة، والنقل الذكي، والتحول الأخضر، لما تملكه السعودية من رؤية واضحة واستثمارات ضخمة تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومبتكر."
وأضاف أن التعاون بين الجانبين سيفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الأوروبية والعربية لتبادل الخبرات والتقنيات، مشيرًا إلى أن المملكة أصبحت مركزًا إقليميًا مؤثرًا في قطاعي السياحة والطيران.
ويُعد منتدى تورايز العالمي 2025 أحد أبرز المنصات الدولية المعنية برسم ملامح مستقبل السياحة العالمية، بمشاركة أكثر من 120 متحدثًا و50 ورشة عمل من 150 دولة، لمناقشة سبل تعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع السياحي.