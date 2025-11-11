المفوض الأوروبي للنقل والسياحة: الاتحاد الأوروبي يعزز شراكته مع السعودية في مجالي السياحة والتنمية المستدامة

أكد أبوستولوس تزيتسيكوستاس، مفوض النقل والسياحة المستدامة في المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يستثمر بقوة في شراكته المتنامية مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الرياض أصبحت لاعبًا محوريًا في صياغة مستقبل الاقتصاد والسياحة العالميين.