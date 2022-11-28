شاهد.. عروض مبهرة للألعاب النارية في سماء الرياض ترحيبًا بضيوف قمة السفر العالمي

وقد دُشنت فعاليات القمة بالمؤتمر الصحفي، ثم جلسة الشباب بفندق الريتزكارلتون بالرياض، ثم انتقل الضيوف من مسؤولين ووزراء وخبراء وممثلي الحكومات والشركات المحلية والعالمية إلى مدينة الدرعية بحي الطريف، ثم عُرضت معزوفات تراثية، ثم جولة في تراثيات السعودية، والعادات السعودية، والتقاليد العربية الأصيلة، ثم بدأت عروض الألعاب النارية التي استمرت مدة طويلة، وشكَّلت مجموعة من الأشكال البديعة والألوان المبهرة، ثم تلاها الأشكال التي رسمتها أشعة الليزر، ونالت استحسان الضيوف.