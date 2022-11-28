شاهد.. عروض مبهرة للألعاب النارية في سماء الرياض ترحيبًا بضيوف قمة السفر العالمي

شهدت سماء مدينة الرياض مساء اليوم الاثنين عروضًا مبهرة من الألعاب النارية وأشكال الليزر ترحيبًا بضيوف القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في نسختها الـ22 بالرياض، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري إلى 1 ديسمبر.
وقد شكَّلت اللوحات الليزرية جُملاً ترحيبية، كتب فيها "الرياض" و"الدرعية"، ومرحبًا بضيوف الرياض.. وغيرها من العبارات التي عكست روح الضيافة والكرم السعودي.
وقد دُشنت فعاليات القمة بالمؤتمر الصحفي، ثم جلسة الشباب بفندق الريتزكارلتون بالرياض، ثم انتقل الضيوف من مسؤولين ووزراء وخبراء وممثلي الحكومات والشركات المحلية والعالمية إلى مدينة الدرعية بحي الطريف، ثم عُرضت معزوفات تراثية، ثم جولة في تراثيات السعودية، والعادات السعودية، والتقاليد العربية الأصيلة، ثم بدأت عروض الألعاب النارية التي استمرت مدة طويلة، وشكَّلت مجموعة من الأشكال البديعة والألوان المبهرة، ثم تلاها الأشكال التي رسمتها أشعة الليزر، ونالت استحسان الضيوف.