300 عام من الحضارة في "ملتقى الدرعية الدولي".. 3 محاور على طاولة المناقشات

تنظم هيئة تطوير بوابة الدرعية وبالشراكة مع دارة الملك عبدالعزيز فعاليات ملتقى الدرعية الدولي "الدرعية: نقطة التقاء الثقافات"، بمشاركة العديد من العلماء والمفكرين والباحثين؛ وذلك في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2023.
ويهدف الملتقى إلى تشجيع التفكير الإبداعي وتعزيز التعاون بين التخصصات والخبرات ويعد فرصةً للتعرف على الدرعية بصفتها وجهةً ثقافيةً وسياحيةً عالميةً، حيث تركّز محاور الملتقى على استعراض طراز العمارة الفريد الذي تشتهر به الدرعية لا سيما بعد افتتاح كل من حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومطل البجيري وجهة المطاعم الراقية في الدرعية، وغيرها من المواقع التراثية الاستثنائية.
وحول المحاور التي سيتناولها الملتقى خلال جلساته المتنوّعة، فإن هنالك ثلاثة محاور رئيسة، أولها: التقاطعات المعمارية والفنية؛ حيث التأثيرات التي شكّلت الطابع المعماري المميز للمنطقة، بدءًا بالمباني الطينية التقليدية وصولًا إلى إدراج عناصر التصميم الحديث، والعوامل المختلفة التي أسهمت في نسج إرثٍ فريدٍ في العمارة والفن والتاريخ على مدار 300 عام.
أما المحور الثاني فعنوانه "التداخل التاريخي"، ويركّز على الشخصيات المتميّزة والمواقف التاريخية المهمة التي أسهمت في تشكيل تاريخ الدرعية، والمحور الثالث والأخير تحت عنوان "استكشاف الماضي"، ويتناول أهمية الاكتشافات الأثرية بين القطع الأثرية وبقايا القرى.
ويُسهم الملتقى في تسليط الضوء على الجهود المستمرة في حماية وحفظ تاريخ وتراث الدرعية والاحتفاء به، وكذلك المشروعات التراثية والسياحية التي تهدف لتحويل الدرعية إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية جذبًا في العالم.