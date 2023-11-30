300 عام من الحضارة في "ملتقى الدرعية الدولي".. 3 محاور على طاولة المناقشات

ويهدف الملتقى إلى تشجيع التفكير الإبداعي وتعزيز التعاون بين التخصصات والخبرات ويعد فرصةً للتعرف على الدرعية بصفتها وجهةً ثقافيةً وسياحيةً عالميةً، حيث تركّز محاور الملتقى على استعراض طراز العمارة الفريد الذي تشتهر به الدرعية لا سيما بعد افتتاح كل من حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومطل البجيري وجهة المطاعم الراقية في الدرعية، وغيرها من المواقع التراثية الاستثنائية.