"قطر للسياحة" تُطلِق موسمًا شتويًّا استثنائيًّا وتجارب فريدة.. "الفورمولا1" و"كأس العرب" في صدارتها

من جهته أكد أحمد البنعلي مدير إدارة المهرجانات والفعاليات في قطر للسياحة، أن قطر تقدم على مدار العام رزنامة غنية بالفعاليات المتنوعة التي تلائم جميع الأعمار والاهتمامات، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم -إلى يومنا هذا- تسجيل أكثر من 600 فعالية بداية من المهرجانات والأنشطة المفعمة بالحيوية، وصولًا إلى الاحتفالات التي تواكب الأعياد والمناسبات وشهر رمضان الفضيل والفعاليات الدورية.