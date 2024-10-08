"قطر للسياحة" تُطلِق موسمًا شتويًّا استثنائيًّا وتجارب فريدة.. "الفورمولا1" و"كأس العرب" في صدارتها

أعلنت قطر للسياحة عن تدشين فعاليات الموسم الشتوي الجديد والحافل بالمنافسات الرياضية والمهرجانات الثقافي، ويأتي على رأسها سباق "الفورمولا1" الشهير، والأنشطة النابضة بالحياة التي تُجرى في منطقة سيلين، والحفلات التي يحييها مجموعة من أشهر الفنانين بالمنطقة والعالم، كما يشهد الموسم فعاليات أخرى ذات جماهيرية كبيرة مثل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ومهرجان قطر الدولي للأغذية.
ويضم الموسم الشتوي أيضًا مؤتمرات وبطولات رياضية مميزة وبارزة في عام 2025، مثل مؤتمر قمة الويب، وبطولة كأس العرب لكرة القدم، لتصبح قطر واحدة من أكثر وجهات السفر روعة وتشويق في العالم.
وتضم رزنامة فعاليات قطر جميع الفعاليات الرئيسية التي تقام في جميع أنحاء البلاد. وتوفر معلومات مفصلة عن مواعيد الفعاليات وتوقيتاتها وأماكن إقامتها؛ مما يجعلها مصدرًا رئيسيًّا للزوار من المملكة ودول الخليج والعالم؛ لمعرفة ما يجري من فعاليات على أرض قطر؛ حيث تقدم رؤية شاملة لجميع الفعاليات التي تستضيفها قطر كل شهر، وتتيح لهؤلاء الشركاء فرصة الاستفادة من التغطية المباشرة لهذه الفعاليات وزيادة الوعي بها.
من جهته أكد أحمد البنعلي مدير إدارة المهرجانات والفعاليات في قطر للسياحة، أن قطر تقدم على مدار العام رزنامة غنية بالفعاليات المتنوعة التي تلائم جميع الأعمار والاهتمامات، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم -إلى يومنا هذا- تسجيل أكثر من 600 فعالية بداية من المهرجانات والأنشطة المفعمة بالحيوية، وصولًا إلى الاحتفالات التي تواكب الأعياد والمناسبات وشهر رمضان الفضيل والفعاليات الدورية.
وعبّرت بثينة الجناحي رئيس قسم إدارة العلاقات العامة والاتصال، عن امتنانها لوسائل الإعلام والجهات المعنية؛ للدور الحيوي في الترويج عن القطاع السياحي في قطر، وتعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية.
وأكدت أن الهدف الأساسي من تعزيز استراتيجية العلاقات العامة والاتصال من خلال التركيز على تقديم تمثيل صادق للهوية الوطنية، والتأكيد على التميز الجغرافي الذي تحظى به دولة قطر؛ سواء من حضورها التراثي الحضاري في نفس الوقت، وعروضها السياحية المتنوعة التي تتميز دائمًا بالجودة الاستثنائية والابتكار.
بدوره، أكد عمر الجابر مدير إدارة الخدمات المشتركة أهمية العمل على تنمية وتطوير القطاع السياحي بشكل مستمر، باعتبار أنه من أهم القطاعات الحيوية والمستدامة التي تتأثر بالتطورات والأحداث بشكل دائم.
وأضاف "الجابر" أن "قطر للسياحة" تسعى إلى تقديم تجربة مميزة للزوار في جميع مراحل رحلتهم إلى قطر منذ لحظة وصولهم إلى حين عودتهم إلى أوطانهم، ولتحقيق ذلك يجري العمل على تعزيز الخدمات التي يتم تقديمها للزوار من أجل تحقيق التميز في الخدمة.
ولفت إلى استعداد "قطر للسياحة" لإطلاق دليل ميشلان 2025 نهاية العام الحالي، كما أطلقت النسخة الثانية من جائزة قطر للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، التي تهدف إلى تكريم المساهمات والجهود البارزة في قطاعي الضيافة والسياحة.