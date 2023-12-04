عودة تحديثات السفر مجددًا.. "الصحة" تنصح بعدم السفر لـ 25 دولة منها دولتان عربيتان.. تعرف عليها

ونشرت "وقاية" أسماء الدول التي نصحت بعدم السفر إليها؛ وهي: تايلاند، وجنوب السودان، وسوريا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والهند، وأثيوبيا، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وغانا، وجواتيمالا، وتشاد، وكينيا، وبنغلاديش، وأفغانستان، والعراق، إضافةً إلى زيمبابوي التي جاءت ضمن التصنيف الأحمر.