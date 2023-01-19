أول يوم عمل.. مضيفة تتسبّب في خسارة فادحة للخطوط البريطانية هذا ما فعلته

ارتكبت مضيفة طيران بريطانية خطأ فادحًا كلف شركة طيران الخطوط الجوية حوالي 50,000 جنيه إسترليني، في يوم عملها الأول.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت": فتحت المضيفة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، باب الطوارئ عن طريق الخطأ؛ مما تسبب في انزلاق الشرائح القابلة للنفخ التي تستخدم في حالات الطوارئ.
وأكدت شركة الطيران أن الموظفة كانت تؤدي عملها خلال رحلة BA75 إلى لاغوس يوم الجمعة "13 يناير"؛ حيث تسبب الباب المفتوح في انتفاخ منزلقات الطوارئ في طائرة بوينج 777 وخروجها من جانب الطائرة؛ مما دفع فرق خدمات الطوارئ إلى محاصرة الطائرة؛ لاعتقادهم أنها على وشك الإخلاء.
وتسبّب خطأ المضيفة في تأخير رحلة الركاب لأربع ساعات. وقالت شركة الطيران: "إنها زودت الركاب بقسائم طعام وشراب أثناء الانتظار، واعتذرت عن الحادث".