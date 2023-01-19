أول يوم عمل.. مضيفة تتسبّب في خسارة فادحة للخطوط البريطانية هذا ما فعلته

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت": فتحت المضيفة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، باب الطوارئ عن طريق الخطأ؛ مما تسبب في انزلاق الشرائح القابلة للنفخ التي تستخدم في حالات الطوارئ.