"السفر والسياحة العالمي": توقعات بتسجيل القطاع 11.1 تريليون دولار و348 مليون وظيفة عالميًّا

أكدت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، أن الاتصال لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب؛ بل يشمل أيضًا إنشاء مجتمعات تعمل كمراكز مهمة للتجارة والسياحة ومن خلال العمل معًا وتبني الابتكار وتحسين الاتصال يمهّد معرض السفر العالمي الطريق لمستقبل السفر، وهذا ما يضمن بدوره أن تكون السياحة في السنوات القادمة أكثر استدامة وشمولًا وارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي العالمي.
وعلى المستوى العالمي يتوقع مجلس السفر والسياحة العالمي، أن يسجل قطاع السفر والسياحة عامًا قياسيًّا بمساهمة اقتصادية تبلغ 11.1 تريليون دولار أمريكي، وهذا سيوفر إتاحة 348 مليون وظيفة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يوظف القطاع 449 مليون شخص على مستوى العالم في العقد المقبل.
ووفق "كورتيس" يسلط معرض سوق السفر العربي 2025، الضوء على الدور المحوري للاتصال في تشكيل مستقبل السياحة تحت شعار "السفر العالمي تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز الاتصال" عندما يعود للانعقاد مجددًا في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025.
وفي ضوء النمو غير المسبوق الذي يشهده قطاع السفر والسياحة العالمي؛ من المقرر أن يلعب معرض سوق السفر العربي 2025 دورًا محوريًّا في تشكيل مستقبله؛ حيث يوفر معرض سوق السفر العربي منصة مثالية للتواصل وتبادل المعرفة وفرص العمل من خلال الجمع بين المهنيين وقادة الصناعة من قطاعات الترفيه والمؤتمرات والمعارض والسفر الفاخر والسفر للشركات تحت سقف واحد؛ مما يسمح للمشاركين باستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات والتطورات في جميع أنحاء العالم.
وتابعت: يتيح هذا الحضور الدولي الفرصة للاستماع إلى وجهات نظر متنوعة من قِبَل نخبة من أبرز الخبراء العالميين؛ مما يعزز التعاون عبر الحدود وبيئة الابتكار.. وفي كل عام يسلط معرض سوق السفر العربي الضوء على جوانب محددة من السفر؛ من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل القطاع، وسوف يكشف شعار هذا العام كيف يتم تحديد مستقبل السياحة من خلال الاتصال عبر الحدود والصناعات والمجتمعات.
وأضافت "كورتيس": تؤكد هذه الأرقام التأثير الاقتصادي المتزايد للسفر والسياحة، وتدل على التعافي والانتعاش القوي والنمو في الصناعة، ومن المتوقع أن تساهم الاتصالات والتعاون العالمي وزيادة ممارسات السفر المستدامة في تشكيل مستقبل الصناعة في السنوات القادمة، وستكون هذه الموضوعات على رأس جدول أعمال معرض سوق السفر العربي 2025.