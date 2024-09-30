"السفر والسياحة العالمي": توقعات بتسجيل القطاع 11.1 تريليون دولار و348 مليون وظيفة عالميًّا

أكدت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، أن الاتصال لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب؛ بل يشمل أيضًا إنشاء مجتمعات تعمل كمراكز مهمة للتجارة والسياحة ومن خلال العمل معًا وتبني الابتكار وتحسين الاتصال يمهّد معرض السفر العالمي الطريق لمستقبل السفر، وهذا ما يضمن بدوره أن تكون السياحة في السنوات القادمة أكثر استدامة وشمولًا وارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي العالمي.