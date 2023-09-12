"عوض الله": صفقات "سيتي سكيب" مؤشر إيجابي على مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا

وأفاد أن "تايم للفنادق" بدأت نشاطها بفندقين، واحد في منطقة البرشاء في دبي من فئة 4 نجوم، والآخر وهو عبارة عن شقق فندقية، وأصبحت المجموعة تضم اليوم 17 منشأة ما بين فنادق وشقق فندقية، وشقق مفروشة كاملة الخدمات في أربع دول عربية، هي السعودية، الإمارات، قطر ومصر.