"عوض الله": صفقات "سيتي سكيب" مؤشر إيجابي على مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق تايم العالمية، محمد عوض الله أن نجاح عرض سيتي سكيب في السعودية ينعكس بمؤشر إيجابي لحجم الصفقات الهائلة التى تمت، ويبشر بزيادة كبيرة في الاستثمار في المملكة.
جاء ذلك على هامش ختام فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي المقام في الرياض بمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وما يزيد على 300 متحدث عالمي ومحلي، و2000 مستثمر.
وأشار عوض الله أن اليوم الأول من معرض سيتي سكيب سجل إطلاق استثمارت عقارية بنحو 68.7 مليار ريال، وهذا رقم كبير جدًا يعكس قوة الاقتصاد وجاذبية السوق السعودي.
وأوضح "عوض الله" أن السعودية تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين نمواً اقتصاديًا فاق بسرعته دول كثيرة، مبينًا أنه في ظل حجم المشروعات الضخمة الحالية يجب أن يتم التركيز على الجودة والحفاظ على البيئة واستخدام أحدث التقنيات.
وأبان أن الفعاليات المصاحبة والصفقات المليارية والعروض الجديدة والمذهلة والمشروعات الضخمة هي سبب هذا الإقبال الشديد ودقة التنظيم للمشاركين السعوديين ومن العالم للتوصل لمعرفة مستقبل الإسكان وقوة التصميم وتأثيره، والاقتصاد الحيوي والاستقرار المالي وتلبية احتياج جميع المدن بالمنطقة، وذلك وفق أعلى معايير الفخامة والجودة.
وأشار عوض الله إلى أن سوق المملكة العربية السعودية أصبح أكبر سوق فندقي وإمكاناته كبيرة جداً، وأنه بحلول العام 2030 ستكون المملكة إحدى أهم الوجهات السياحية كما هو مخطط.
وأفاد أن "تايم للفنادق" بدأت نشاطها بفندقين، واحد في منطقة البرشاء في دبي من فئة 4 نجوم، والآخر وهو عبارة عن شقق فندقية، وأصبحت المجموعة تضم اليوم 17 منشأة ما بين فنادق وشقق فندقية، وشقق مفروشة كاملة الخدمات في أربع دول عربية، هي السعودية، الإمارات، قطر ومصر.
ويعد معرض سيتي سكيب العالمي المعرض العقاري الأكبر في العالم، واستضافته الرياض برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحت شعار "لبناء مسكن المستقبل"، لاستعراض أبرز وأحدث المشاريع العقارية والتقنيات الحديثة وإتاحة الفرصة لجميع الأفراد للبحث عن العقارات والوحدات السكنية، ومناقشة مستقبل القطاع العقاري العالمي والمحلي، ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في التصميم والعمارة.