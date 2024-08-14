إنفاق السياح الوافدين من الخارج على مرافق الضيافة تجاوز 45 مليار ريال خلال 2023م

أكّدت وزارة السياحة، أن إجمالي إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج خلال العام الماضي 2023م، تجاوز (141 مليار ريال)، حيث كان الإنفاق على مرافق الضيافة الأعلى بين أوجه الإنفاق، بـإجمالي إنفاقٍ بلغ (45 مليار ريال)، وذلك بحسبما ورد في التقرير السنوي للإحصائيات السياحية لعام 2023م الذي أصدرته الوزارة.