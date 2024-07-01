خطة الـ 5 ملايين سائح.. "السياحة": إدراج المملكة كوجهة رسمية للسياح الصينيين خطوة هامة للقطاع

أكدت وزارة السياحة أن إدراج المملكة لتكون وجهة سياحية رسمية للسياح من جمهورية الصين الشعبية اعتبارًا من اليوم الأول من يونيو 2024، خطوة هامة تتوج الجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين القطاعين السياحيين بالبلدين.
وأوضحت أن المملكة تستهدف جذب أكثر من 5 ملايين سائح صيني بحلول العام 2030.
وتعد الصين أكبر سوق في العالم مصدر للسياح، حيث توكّد الأرقام عن مئة مليون سائح صيني إلى العالم سنوياً وربما أكثر وسكانها من أكثر الزوار إنفاقاً على السفر والضيافة.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة فهد حميد الدين قد زار الصين عدة مرات الفترة الماضية، وبعدما دشنت الخطوط السعودية أولى رحلاتها المباشرة إلى بكين في أغسطس الماضي، دشنت خطوط جنوب الصين في منتصف أبريل من هذا العام مساراً مباشراً بين البلدين.
ومطلع شهر مايو الماضي، افتتحت شركة طيران الصين المملوكة للدولة، خط طيران مباشراً من بكين إلى الرياض، ما رفع عدد شركات الطيران الصينية التي توفر رحلات مباشرة إلى المملكة إلى ثلاث.
كما وقّعت هيئة السياحة ومنصة تريب دوت كوم في مارس الماضي، اتفاقية تهدف إلى تعزيز السفر الخارجي إلى السعودية، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة مثل الصين والهند، و20 دولة أوروبية.
وأدرجت السعودية الصين كإحدى الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة عند الوصول، بالإضافة إلى إتاحة إصدار تأشيرة المرور التي تتيح الإقامة لمدة 96 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة النهائية، وفضلاً عن ذلك، أضافت منصة "روح السعودية" اللغة الصينية إلى قائمتها، ووفرت حلول الدفع الرقمية التي تناسب السائح الصيني.