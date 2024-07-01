خطة الـ 5 ملايين سائح.. "السياحة": إدراج المملكة كوجهة رسمية للسياح الصينيين خطوة هامة للقطاع

وأدرجت السعودية الصين كإحدى الدول المؤهلة للحصول على التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة عند الوصول، بالإضافة إلى إتاحة إصدار تأشيرة المرور التي تتيح الإقامة لمدة 96 ساعة قبل الوصول إلى الوجهة النهائية، وفضلاً عن ذلك، أضافت منصة "روح السعودية" اللغة الصينية إلى قائمتها، ووفرت حلول الدفع الرقمية التي تناسب السائح الصيني.