حين يلتقي وهج العمران بجمال الطبيعة.. ليالي عسير الساحرة تروي قصة مدن على قمم جبال السروات

وتتنوع المشاهد بين مدن عسير، ففي أبها تبدو شبكة الطرق الرئيسة كأنها خيوط مضيئة تخترق السحب، بينما تبرز تنومة بجبالها التي تحتضن الضباب لتمنحه طابعًا مبهرًا، وتظهر النماص بانوراما تجمع بين البيوت المضيئة والأودية المغطاة بالغيم، في لوحة متكاملة تعكس دفء المكان وروح الضيافة.