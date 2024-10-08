افتتاح أول علامة "والدورف أستوريا" الفاخرة في مصر وأفريقيا.. شاهد التفاصيل

يضم الفندق 252 غرفة وأجنحة فاخرة، بالإضافة إلى مطاعم عالمية، نادي صحي، وقاعات فعاليات على أحدث الطرازات العالمية. يزين بهو الفندق الشاهق مدخلًا ذا جدران زجاجية وتصميم مقوّس على شكل "عين رع" الفرعوني. كما تلفت الأنظار ساعة "والدورف أستوريا" الأيقونية، وهي سمة مميزة لفنادق العلامة حول العالم، تعرض الوقت داخل حلقات من المياه المتدفقة، مستوحية نهر النيل والهندسة المعمارية الفرعونية.