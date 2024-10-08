افتتاح أول علامة "والدورف أستوريا" الفاخرة في مصر وأفريقيا.. شاهد التفاصيل

شهدت القاهرة افتتاح فندق "والدورف أستوريا" القاهرة هليوبوليس، ليصبح أول فنادق العلامة التجارية الشهيرة في مصر والقارة الأفريقية. يتميز الفندق بطرازه المعماري المذهل والأجواء الأنيقة، ويقدم تجارب استثنائية تلبي متطلبات واحتياجات الضيوف في قلب أكبر عاصمة عربية، وسط حدائق نباتية ساحرة بعيدًا عن صخب وسط المدينة.
يقع الفندق في موقع مثالي بحي هليوبوليس الراقي، مما يسهل الوصول إلى أبرز المعالم السياحية مثل المتحف المصري الكبير، التجمع الخامس، وسط المدينة، متحف الحضارة، مطار القاهرة الدولي، والعاصمة الإدارية.
يضم الفندق 252 غرفة وأجنحة فاخرة، بالإضافة إلى مطاعم عالمية، نادي صحي، وقاعات فعاليات على أحدث الطرازات العالمية. يزين بهو الفندق الشاهق مدخلًا ذا جدران زجاجية وتصميم مقوّس على شكل "عين رع" الفرعوني. كما تلفت الأنظار ساعة "والدورف أستوريا" الأيقونية، وهي سمة مميزة لفنادق العلامة حول العالم، تعرض الوقت داخل حلقات من المياه المتدفقة، مستوحية نهر النيل والهندسة المعمارية الفرعونية.
ويقدم الفندق أجنحة خاصة للعلاج بـ"سامو" (Psammo)، المعروف بالعلاج بالرمال الساخنة، وهي تقنية قديمة مصرية، حيث تساعد الحرارة على تهدئة الأعصاب، ما يجعلها مكمّلًا مثاليًا لأي علاج.
أكد سيمون فينسانت، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس لعلامة هيلتون في أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا، أن القاهرة تشكّل نقطة انطلاق للمسافرين الباحثين عن اكتشاف مصر، معربًا عن سعادته باستقبال علامة "والدورف أستوريا" في قلب هذه الوجهة السياحية.
وأشارت ديل ماكفي، المدير العام للفندق، إلى الإرث العالمي الذي تتميز به علامة "والدورف أستوريا"، حيث تتيح للضيوف فرصًا لاستكشاف مدينة القاهرة النابضة بالحيوية والمتجذرة في أعماق التاريخ.