الهنود يتوجهون إلى صدارة السفر العالمي في 2030 والسعودية والخليج في مرمى اختياراتهم

ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن السفر للاستمتاع يمثل حوالي 1% فقط من إجمالي الرحلات التي قام بها الهنود العام الماضي، وأن هذه التوقعات قد تستمر حتى عام 2030. وبناءً على توقعات التقرير، سيتم تنفيذ 5 مليارات رحلة في عام 2030 عالميًا.