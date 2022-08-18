هيئة السياحة.. 29.5 مليون زيارة من الخارج في 2022 ترفع مؤشر الأداء لتحقيق رؤية 2030

كشفت هيئة السياحة السعودية عن مؤشر الأداء لعام 2022؛ حيث وصل عدد الزيارات الخارجية للمملكة إلى 29.5 مليون زيارة في عام 2022، والمستهدف بإذن الله في عام الرؤية 2030، الوصولَ إلى 55 مليون زيارة خارجية.
حيث يُعد القطاع السياحي أحد أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030؛ للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرصة عمل للمواطنين. وتضم منظومة السياحة كلًّا من: (وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحي، والهيئة السعودية للسياحة)، والتي تتكامل أدوارها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتحقيق طموحات ومستهدفات القطاع.
ويُعتبر مؤشر الأداء قياسًا كميًّا تستخدمه الهيئات المختلفة لقياس أدائها ومعايير الأداء ذات الصلة، وتحديد التقدم الذي تحرزه الهيئات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.
ويمكن الإشارة إلى المؤشرات على أنها مؤشرات نجاح رئيسية، ومن أدوارها التفريق والتمييز والتعرف على الأسباب التي تزيد أو تنقص من الأداء، كما تُمثل جزءًا مهمًّا من المعلومات المطلوبة لتحديد وشرح كيفية تقدم الهيئات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى.
مؤشر الأداء للسياحة السعودية 2022
وصل الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، وتوفير 836 ألف وظيفة جديدة، ووصل عدد الزيارات الخارجية إلى 29.5 مليون زيارة.