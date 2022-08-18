هيئة السياحة.. 29.5 مليون زيارة من الخارج في 2022 ترفع مؤشر الأداء لتحقيق رؤية 2030

ويمكن الإشارة إلى المؤشرات على أنها مؤشرات نجاح رئيسية، ومن أدوارها التفريق والتمييز والتعرف على الأسباب التي تزيد أو تنقص من الأداء، كما تُمثل جزءًا مهمًّا من المعلومات المطلوبة لتحديد وشرح كيفية تقدم الهيئات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى.