4 تريليونات ريال قيمة المشروعات السياحية في المملكة.. وهذا ترتيب باقي الدول العربية

وأكد الشريك، رئيس استشارات الضيافة والسياحة والترفيه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «نايت فرانك" تراب سليم،أن الشرق الأوسط أول منطقة،على مستوى العالم تحقق انتعاشاً وتعافياً كاملاً إلى مستويات ما قبل الجائحة، وفي الوقت الذي لا يزال فيه الكثير من دول العالم تواجه تحديات العودة إلى الحياة الطبيعية، فمن المتوقع أن تنجح في تجاوز مستويات ما قبل كوفيد، من حيث الإيرادات ومعدلات التوظيف ضمن قطاعات رئيسية، مثل الضيافة والسياحة.