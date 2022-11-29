المجلس العالمي يكشف أكثر الجنسيات وصولًا إلى المملكة عام 2021.. ترتيب مفاجئ

كشف المجلس العالمي للسفر، عن أكثر الجنسيات زيارة للمملكة خلال عام 2021؛ وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس، تحت شعار "السفر من أجل مستقبل أفضل"، وتستمر أعمال القمة حتى 1 ديسمبر 2022، ويحضر القمة حوالى 3 آلاف شخص؛ من بينهم قادة صناعة السياحة والإعلام في العالم.