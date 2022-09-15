للسعوديين المسافرين إلى لندن في هذا التاريخ.. راجعوا مواعيد رحلاتكم الجوية

بسبب إجراءات وداع الملكة الأم في بريطانيا، سيتوجب على جميع المسافرين السعوديين المتجهين إلى لندن يوم الاثنين المقبل مراجعة شركات الطيران، حيث نبه مسؤولو المطارات في لندن جميع المسافرين إلى وجود طوارئ وحركة اضطراب مع إغلاق معظم أنحاء البلاد يوم الاثنين 19 سبتمبر، حيث سيتوقف كل شيء قبل دفن الملكة الأم.
وأبلغ مطار هيثرو مسؤولي الشركات بالبدء بالفعل في إلغاء الرحلات الجوية؛ لضمان عدم تحليق الطائرات فوق مسار نعش الملكة، حيث تم نقله من قصر باكنغهام إلى كنيسة وستمنستر.
وأضاف بيان مطار هيثرو أنه يتوقع “المزيد من التغييرات” على جدول يوم الاثنين المقبل، عندما تُقام الجنازة على الساعة 11 صباحًا "نعتذر عن الإلغاء حيث نعمل على الحد من تأثير الأحداث المقبلة" وفقًا لموقع "بريطانيا بالعربي".