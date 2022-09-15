للسعوديين المسافرين إلى لندن في هذا التاريخ.. راجعوا مواعيد رحلاتكم الجوية

بسبب إجراءات وداع الملكة الأم في بريطانيا، سيتوجب على جميع المسافرين السعوديين المتجهين إلى لندن يوم الاثنين المقبل مراجعة شركات الطيران، حيث نبه مسؤولو المطارات في لندن جميع المسافرين إلى وجود طوارئ وحركة اضطراب مع إغلاق معظم أنحاء البلاد يوم الاثنين 19 سبتمبر، حيث سيتوقف كل شيء قبل دفن الملكة الأم.