رئيس "السياحة العالمية": لم أتخيل ما أشاهده حالياً في السعودية.. التطور مذهل والصدارة عالمية 

قال زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، في افتتاح فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي، إنه سيبيع تأشيرة دخول السعودية في مزاد بعد 50 عاماً.
وعلى هامش فعاليات يوم السياحة العالمي، المقامة بالرياض حالياً، قال بولوليكاشفيلي: "قبل 6 سنوات التقيت ولي العهد السعودي، وطرح أفكاراً لتطوير السياحة، لكن لم أتوقع أن يحدث ما قاله".
وتابع: "أثبتت السنوات الأخيرة أنها لم تكن مجرد كلمات، بل خطط فاعلة، أرى ذلك تماماً الآن، هناك تحد وإصرار وعزيمة".
وأردف: "كان الاجتماع في 2017 وبعد سنتين استقبلت السعودية أول وفود السياحة الدولية، وإطلاق التأشيرات السياحية".
وأردف: "حصلت على أول فيزا سياحية في السعودية.
وختم مازحاً: أعتقد أنني سأبيعها في المزاد بعد 50 عاماً، في إشارة إلى أهمية تلك الوثيقة والتحول في سياسة السعودية في الاستثمار السياحي".
وتم انتخاب المملكة، رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لعام 2023، واستضافت البلاد القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة العام السابق. كما تحتضن الرياض المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط.
وتحدث في الافتتاح وزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، ووزيرة السياحة في جمهورية جنوب إفريقيا باتريشيا دي ليل.
وحضرت وزيرة السياحة والرياضة في جمهورية كرواتيا نيكولينا برينجاك، ووزير الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية محمد إرسوي، ووزيرة الدولة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا روزا آنا موريلو رودريغيز، والرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، والأمين العام لمنتدى اقتصاد السياحة العالمي بانسي هو، وكذلك الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية الكابتن إبراهيم الكوشي.
وشارك الرئيس التنفيذي لشركة «إم إس سي كروزيس» MSC Cruises بييرفرانشيسكو فاجو، والرئيس التنفيذي لشركة «ترافل بورت» جريج ويب، والرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيوسو» ماثيو أبشيرش، والرئيس التنفيذي لشركة «أو واي أو» ريتيش أغاروال.