"الجوازات": لا يُسمح بالسفر بالجواز المجدد إلكترونيًا في هذه الحالة

وقالت في تغريدة لها: "مرحبًا بك، بعد طلب تجديد جواز السفر إلكترونيًا، لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد. سعدنا بتواصلك".