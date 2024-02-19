سياحة
"الجوازات": لا يُسمح بالسفر بالجواز المجدد إلكترونيًا في هذه الحالة
عبر حسابها الرسمي
كشفت المديرية العامة للجوازات، عبر منصتها على "إكس" أنه لا يسمح بالسفر بالجواز الحالي أو المجدد حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز المجدد في إدارات الجوازات.
وقالت في تغريدة لها: "مرحبًا بك، بعد طلب تجديد جواز السفر إلكترونيًا، لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد. سعدنا بتواصلك".
وبينت أنه يمكن متابعة طلب تجديد جواز السفر عبر تتبع الحالة في منصة "أبشر" من خلال "تفاصيل الطلب"، فيما يمكن اختيار أحد فروع الجوازات الظاهرة في قائمة اختيار الفروع أثناء تجديد جواز السفر عبر المنصة لتسلّم الجواز من خلاله، أو طلب إيصاله إلى العنوان الوطني.