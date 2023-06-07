بحضور "الخطيب".. المملكة تحتفظ بثلاثة مقاعد إقليمية بـ"السياحة العالمية"

فازت المملكة بـ3 مقاعد عن إقليم الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية، وذلك خلال اجتماع المنظمة رقم 49 لمنطقة الشرق الأوسط الذي احتضنته الأردن، بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب.
جاء ذلك بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بوليليكاشفيلي، ووزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، وعدد من وزراء ورؤساء هيئات السياحة في كل من والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، واليمن، وسوريا.
واحتفظت المملكة بمقعد المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية عن إقليم الشرق الأوسط للفترة من 2023 - 2025، كما نالت المملكة أيضًا مقعدي لجنة الإحصاءات، وفريق عمل إعادة تصميم السياحة.
وأكد وزير السياحة أحمد الخطيب أنهم يعملون على تحقيق أهداف المنظمة، ومستقبل سياحي أكثر قوةً وازدهارًا بالشرق الأوسط.