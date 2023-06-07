بحضور "الخطيب".. المملكة تحتفظ بثلاثة مقاعد إقليمية بـ"السياحة العالمية"

جاء ذلك بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بوليليكاشفيلي، ووزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، وعدد من وزراء ورؤساء هيئات السياحة في كل من والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، واليمن، وسوريا.