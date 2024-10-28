1.7 مليون سائح إماراتي زاروا المملكة في عام واحد.. وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين

وذكر الوزير الإماراتي أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم القطاعات الرئيسة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفًا أن السعودية تعد من أكبر 10 أسواق رئيسة مصدرة للسياحة لدولة الإمارات، لافتًا إلى وصول عدد السياح السعوديين في الإمارات 1.7 مليون سائح خلال 2023 وأكثر من 400 رحلة طيران أسبوعيًا بين البلدين، منوهًا بأن دول الخليج تعمل حاليًا على إصدار التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة ومن المتوقع إطلاقها قريبًا.