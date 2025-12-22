بالصور ..اكتشف حديقة الحيوانات بالعين في أبو ظبي …أكبر سفاري صنعها الإنسان في العالم 

كما واصلت الحديقة تطوير مرافقها الترفيهية، مع إعادة افتتاح معارض فرس النهر والتماسيح، وإضافة محمية جديدة للغوريلا، إلى جانب عرض «التراث» الضوئي بتقنية الإسقاط ثلاثي الأبعاد، الذي يقام يوميًا على واجهة مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء.