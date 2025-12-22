بالصور ..اكتشف حديقة الحيوانات بالعين في أبو ظبي …أكبر سفاري صنعها الإنسان في العالم 

تواصل حديقة الحيوانات بالعين ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية العائلية في دولة الإمارات، مستقطبة الزوار بتجربة متكاملة تمزج بين الترفيه والتعليم والحفاظ على الحياة البرية. وتضم الحديقة أكثر من 4 آلاف حيوان من مختلف البيئات، ما يجعلها من أكبر وأقدم حدائق الحيوانات في المنطقة.
وتقدم الحديقة لزوارها رحلة استكشافية داخل عالم الحياة البرية، من خلال معارض متنوعة تحاكي البيئات الطبيعية للحيوانات، إلى جانب برامج توعوية تسلط الضوء على أهمية حماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وتُعد برامج الإكثار وإعادة التأهيل من أبرز أدوار الحديقة، حيث سجلت نجاحات لافتة في حماية عدد من الحيوانات النادرة، أبرزها المها العربي، ضمن جهود مستمرة لدعم الاستدامة البيئية.
وفي جانب التجربة التفاعلية، تتيح الحديقة للزوار المشاركة في جلسات «أحاديث مع الحراس»، وتجارب إطعام الحيوانات مثل الزرافات والبطاريق، إضافة إلى «مسيرة الليمور»، فيما توفر تجربة «سفاري العين» جولات ميدانية بصحبة مختصين في الحفاظ على الحياة البرية.
ويمثل مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء أحد أبرز معالم الحديقة التعليمية، حيث يضم معروضات تفاعلية وبرامج معرفية تركز على البيئة الصحراوية والاستدامة، إلى جانب ورش عمل موجهة لمختلف الفئات العمرية.
كما واصلت الحديقة تطوير مرافقها الترفيهية، مع إعادة افتتاح معارض فرس النهر والتماسيح، وإضافة محمية جديدة للغوريلا، إلى جانب عرض «التراث» الضوئي بتقنية الإسقاط ثلاثي الأبعاد، الذي يقام يوميًا على واجهة مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء.
وعلى مستوى الخدمات، عززت حديقة الحيوانات بالعين خيارات الضيافة بإضافة عدد من المطاعم والمقاهي التي تقدم أطباقًا متنوعة تناسب مختلف الأذواق، لتكتمل تجربة الزيارة في واحدة من أهم الوجهات السياحية البيئية في الدولة