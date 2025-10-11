زيادة ملحوظة في أعداد السياح الصينيين إلى السعودية خلال "الأسبوع الذهبي"

تشهد المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا في أعداد المسافرين القادمين من الصين، خصوصًا خلال عطلة العام الصيني الجديد المعروفة بـ "الأسبوع الذهبي"، والتي امتدت هذا العام من 1 إلى 8 أكتوبر، في مؤشرٍ على تحوّلٍ واضحٍ في خريطة السياحة الصينية العالمية باتجاه الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات موقع "تريب دوت كوم" (Trip.com) أن حجوزات السفر من الصين إلى الدوحة قفزت بنسبة 441% مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت إلى أبوظبي بنسبة 229%، وسجلت دبي زيادة بلغت 27% لتصبح ضمن أفضل عشر وجهات خارج آسيا، وفقًا لتحليلات شركة "فوروارد كيز" المتخصصة في بيانات السفر الدولية.
وأشارت تقارير أخرى إلى أن السعودية ومصر ونيوزيلندا وكازاخستان والإمارات تصدّرت قائمة أسرع الوجهات نموًا في حجوزات الفنادق خلال موسم الإجازات، بحسب منصة "تونجتشنج ترافيل"، ثاني أكبر موقع حجز إلكتروني في الصين. كما جاءت السعودية والإمارات ومصر وقطر وعُمان في صدارة الوجهات الأكثر جذبًا للمسافرين الصينيين في الشرق الأوسط، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي".
وأكد إدموند أونج، المدير العام لشركة "تريب دوت كوم" في سنغافورة، أن الرحلات الجوية من الصين إلى الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 25% منذ بداية العام الجاري، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 180%.
وأشار إلى أن هذه القفزة تعكس الثقة المتنامية في المنطقة كوجهة آمنة ومتطورة.
ويرى خبراء السياحة أن هذا الإقبال المتزايد يعود إلى تسهيلات التأشيرات وزيادة الرحلات المباشرة التي تربط المدن الصينية بنظيراتها في الشرق الأوسط.
وقال ألكسندر جلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "تشاينا آي تو آي جروب" في شنغهاي، إن دول المنطقة – ولا سيما الإمارات والسعودية – أصبحت وجهات مفضلة بفضل سهولة الوصول وانخفاض التكاليف وتنوع التجارب السياحية والثقافية التي تقدمها.
من جانبها، أوضحت بيجي لي، الرئيسة التنفيذية لشركة "إس بي إس أفينيتي"، أن شركات الطيران الإقليمية كانت سبّاقة في تعزيز الرحلات المباشرة إلى الصين، مشيرة إلى أن طيران الإمارات دشنت مؤخرًا خطًا جديدًا إلى هانغتشو بعد أسابيع من إطلاق رحلاتها إلى شينزن، ما يعكس اهتمام المنطقة المتزايد بالسياحة الصينية ذات الطابعين التجاري والثقافي.
وتشير التقارير إلى أن المسافرين الصينيين أصبحوا أكثر اهتمامًا بـ التجارب الثقافية والتعليمية الأصيلة، مثل الرحلات الدراسية والبرامج التراثية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية الفريدة في المنطقة، مثل رحلات السفاري الصحراوية في السعودية والإمارات.