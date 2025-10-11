زيادة ملحوظة في أعداد السياح الصينيين إلى السعودية خلال "الأسبوع الذهبي"

من جانبها، أوضحت بيجي لي، الرئيسة التنفيذية لشركة "إس بي إس أفينيتي"، أن شركات الطيران الإقليمية كانت سبّاقة في تعزيز الرحلات المباشرة إلى الصين، مشيرة إلى أن طيران الإمارات دشنت مؤخرًا خطًا جديدًا إلى هانغتشو بعد أسابيع من إطلاق رحلاتها إلى شينزن، ما يعكس اهتمام المنطقة المتزايد بالسياحة الصينية ذات الطابعين التجاري والثقافي.