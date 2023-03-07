"السياحة السعودية" تكشف عن 200 باقة تفاعلية للزوار في جناحها بمعرض برلين

انطلقت بورصة برلين السياحية وهي أكبر معرض سياحي في العالم من حيث الحجم والمشاركة بمشاركة الهيئة السعودية للسياحة بالإضافة الى 45 شريكًا من القطاعين الحكومي والخاص، حيث يمثلون أهم شركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص في أكبر أجنحة المعرض، ومنهم: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، وشركة الدرعية، وجدة التاريخية، وصندوق التنمية السياحي، وهيئة تطوير منطقة عسير، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونيوم، وشركة البحر الأحمر للتطوير، بالإضافة إلى منظمي الرحلات والفنادق، وشركات السياحة والسفر، وخطوط الطيران.