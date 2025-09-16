تقرير دولي: طفرة غير مسبوقة لمطار أبها في السفر الداخلي بالمملكة عام 2025

سجلت المملكة العربية السعودية قفزة استثنائية في معدلات السفر الداخلي واستخدام صالات المطارات، وفق تقرير حديث لشركة دراجون باس العالمية، إحدى أبرز المنصات الرقمية المتكاملة للمطارات.
وكشف التقرير أن حركة السفر الداخلي ارتفعت بنسبة 126% على أساس سنوي بين عامي 2024 و2025، ما يعكس تحول المملكة إلى وجهة إقليمية رئيسية للسياحة والأعمال، مدفوعة بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والخطط الطموحة لرؤية السعودية 2030.
وشهدت صالات المطارات السعودية نسب نمو غير مسبوقة، حيث سجل مطار الملك خالد الدولي بالرياض 155.7%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 165.6%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام 165.7%، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة 170.1%، فيما تصدر مطار أبها الدولي القائمة بنسبة نمو بلغت 271.8%، كأعلى معدل في المملكة.
وأكد أندرو هاريسون-تشين، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة دراجون باس، أن هذه الطفرة تمثل انعكاسًا مباشرًا للتحول الكبير الذي تشهده المملكة تحت مظلة رؤية 2030، موضحًا أن الإقبال المتزايد على الصالات يعكس رغبة المسافرين في تجارب أكثر راحة وتميزًا، ويؤكد الثقة المتنامية في الوجهات السياحية والثقافية السعودية.
ويبرز هذا النمو المتسارع مكانة المملكة كلاعب محوري في قطاع السياحة العالمي، متفوقة في وتيرة التعافي على العديد من الأسواق، ومقدمة فرصًا واعدة لشركات الطيران والضيافة والاستثمارات المستقبلية في اقتصاد السفر السعودي.