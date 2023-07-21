إسطنبول.. عبقرية المكان و"مدينة المآذن" وأرض الحضارات.. الصورة الكبيرة للسياحة الباذخة في متناول الكل

هذه المدينة الأسطورية، التي ارتبط اسمها في الوجدان الإسلامي بالسلطان الفاتح "محمد الفاتح"، حملت الكثير من الأسماء، بداية من اسم "القسطنطينية"، أي مدينة قسطنطين، وذلك بعد أن جعلها قسطنطين الأول العاصمة الشرقية للإمبراطورية الرومانية. كما حملت المدينة اسم (إسلامبول) أي مدينة الإسلام، أو تخت الإسلام، بعد أن انهارت الإمبراطورية البيزنطية، وفتح المسلمون العثمانيون المدينة بقيادة السلطان محمد الثاني الفاتح، ثم جعلها عاصمة للدولة. علمًا بأنها أيضًا عُرفت بأسماء عدة خلال العهد العثماني، مثل "دار السعادة"، أو "الباب العالي"، أو "الدار العالية"، أو "مقام العرش"، أو "الأستانة"، وهي كلمة فارسية تعني "مركز السلطنة" أو "العاصمة".