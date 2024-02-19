16 دولة تعزز تجاربها في "سوق السفر السعودي" لأول مرة الأسبوع القادم

تأكيداً على دورها الريادي في دفع عجلة نمو وازدهار القطاع عالمياً، يفتتح سوق السفر السعودي في العاصمة الرياض يوم الأحد 25 فبراير الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام مع انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس (يوم العلَم) في فبراير 2024.
ويعتبر السوق حدثاً دولياً رائداً وغير مسبوق في مجال السفر والسياحة بالسعودية، ويتيح إمكانات اقتصادية وفرصاً واعدة في السوق السعودي الضخم في قطاع السياحة الداخلية والخارجية.
وأعلن سوق السفر السعودي عن مشاركة 16 دولة و80 هيئة سياحة، مما عكس الإقبال الكبير من الدول الأوروبية والآسيوية، وأهم الوجهات السياحية من جميع أنحاء العالم؛ بهدف عرض خدماتها وعلاماتها التجارية الخاصة في المملكة العربية السعودية.
يشارك في "سوق السفر" بالرياض قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة والضيافة؛ لإتاحة الفرصة للمهتمين والعاملين في هذه الصناعة واستقطاب العديد من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم؛ من أجل تحديد اتجاهات السفر المستدامة والمبتكرة، وتحديد استراتيجيات النمو.
وأكد محمد الحربي المدير التنفيذي لشركة رنت لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمنظمة لسوق السفر والفاعليات المصاحبة أن إقامة سوق السفر السعودي تعزز مكانة المملكة والتي أصبحت وجهة سياحية رائدة عالمياً بموروثها الحضاري وكنوزها من طبيعة فريدة ووجهات سياحية، لتكون في صدارة خريطة السياحة الدولية.
وأوضح "الحربي" أن المعرض يتيح الفرصة لمنظومة السياحة في بناء شراكات استراتيجية مع أهم الأسواق العالمية، حيث تهدف من مشاركتها لفتح آفاق جديدة، والعمل على جذب شرائح أكبر من مختلف سياح دول العالم، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات الضخمة تثبت بكل قوة القدرات والإمكانيات الكبيرة للشباب السعودي.
ويعد سوق السفر السعودي الذي تحتضنه الرياض أحد أهم المعارض الخاصة بالقطاع السياحي، وتعكس مشاركة الدول من العالم أهمية المملكة كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً على مستوى العالم، حيث حققت المركز الثالث عشر في عدد السياح الوافدين عام 2022، بينما شهد الربع الأول من 2023 نمواً كبيراً تصدرت به السعودية قائمة الدول الأكثر نمواً على مستوى العالم.