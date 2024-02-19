16 دولة تعزز تجاربها في "سوق السفر السعودي" لأول مرة الأسبوع القادم

ويعد سوق السفر السعودي الذي تحتضنه الرياض أحد أهم المعارض الخاصة بالقطاع السياحي، وتعكس مشاركة الدول من العالم أهمية المملكة كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً على مستوى العالم، حيث حققت المركز الثالث عشر في عدد السياح الوافدين عام 2022، بينما شهد الربع الأول من 2023 نمواً كبيراً تصدرت به السعودية قائمة الدول الأكثر نمواً على مستوى العالم.