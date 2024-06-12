منها المطبات القاتلة.. 5 دول تحدث في سمائها أكثر حوادث الطيران.. تعرفوا عليها

تحدث حوادث الطيران بشكل متكرر في العديد من المناطق في العالم، ولها العديد من الأسباب؛ منها طبيعي لا دخل للإنسان به، ومنها بسبب الأخطاء البشرية، وتعدّ المطبات الهوائية أحد أكثر أسباب الطبيعة لحوادث رحلات الطيران، وهي حالة عدم استقرار في الهواء المحيط بالطائرة قد تحدث لعدة أسباب. وتتشكل المطبات الهوائية عندما يتحرك الهواء في تيارات تشبه الأنهار، وتسمى التيارات النفاثة، وهي ممرات هوائية سريعة توجد في الارتفاعات العالية، وبخاصة بين الأماكن ذات الهواء الحار والبارد.