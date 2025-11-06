تنبيه عاجل للمسافرين لأمريكا.. خفض الرحلات الجوية في 40 مطارًا بنسبة 10%.. وتأثيرات مرتقبة على حركة السفر

أعلنت وزارة النقل الأمريكية وإدارة الطيران الفيدرالية عن خطة لخفض عدد الرحلات الجوية بنسبة 10% في 40 مطارًا رئيسيًا بالولايات المتحدة، اعتبارًا من يوم الجمعة، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص الحاد في أعداد مراقبي الحركة الجوية الذي تفاقم نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر منذ أكثر من خمسة أسابيع.